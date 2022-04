Karine DELATTRE GAUTHIER

Experte en marketing Internet et marketing relationnel, je recommande les dispositifs marketing internet, en priorise les enjeux, défini le cahier des charges des sites à créer et des fonctionnalités à optimiser, et analyser la performance des plans d’actions mis en œuvre. Je pilote en parallèle plusieurs projets web complexes, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à leur réalisation, mise en ligne et suivi.



Domaines de compétence



METIER : • Marketing multimédia • Refonte de sites Internet • Animation de dispositifs multimédias • e-CRM • Plan média on-line

FONCTION : • Conseil • Pilotage de projets • Analyse de performance • Management d’équipes pluridisciplinaires

PERSONNEL : • Analyse et synthèse • Expression orale • Empathie • Espagnol bilingue, Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de projet

Mobile marketing

Gestion de la relation client

Marketing relationnel

Internet

Webmarketing

Marketing

Informatique