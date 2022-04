Karine DELAVICTOIRE

Mes expériences professionnelles m'ont sensibilisée sur l'importance de la relation client et ont valorisé ma maitrise des techniques de vente pour atteindre mes objectifs.



J'aime me charger d'identifier les besoins et élaborer des solutions personnalisées pour chacun de mes clients.



Au sein des organismes de formation, j'ai développé mon envie de m'investir dans la relation humaine, tout en conservant la notion de rentabilité pour atteindre mes chiffres.



Le contact direct a renforcé ma capacité d'écoute et d'analyse et par conséquent ma capacité à entretenir d’excellentes relations avec les clients sur le long terme.



Mes compétences :

Conseil

Analyse

Vente B2B

Formation

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel