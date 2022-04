Karine DELMAS

Au 1er Janvier 2015, tous les établissements recevant du public devront être accessibles aux personnes handicapées. Vous êtes commerçants, gérants d'E.R.P. ? Contactez-nous.



AGENCE'ACCESS est votre partenaire pour la mise en conformité de votre établissement en terme d'accessibilité et l'agencement de vos espaces professionnels et privés.

Notre mission en 4 points :



• Etablir un diagnostic accessibilité de votre établissement et vous apporter des solutions techniques et administratives pour rendre votre projet viable.



• Vous aider à trouver des subventions.



• Vous permettre de maîtriser vos coûts en vous assurant la bonne conformité de votre dossier, limitant les retards.



• Vous proposer l’expertise de notre décoratrice d’intérieur pour valoriser vos espaces et favoriser le développement de votre activité.



Nos zones d'intervention sont la région Languedoc-Roussillon,la Loire-atlantique, la Vendée et la Bretagne