Karine DERGUINI

Passionnée par le web et persuadée qu'il faut à présent penser mobilité, ma recette du bonheur professionnel est:



- Apprendre (beaucoup et tout le temps)

- Être curieux (de tout ce qui concerne internet et le mobile)

- Tester (souvent)

- Espionner les pratiques (surtout américaines et japonaises - en version française dans le texte bien sûr! LOL))

- Analyser (pour faire la synthèse de tout ce qui précède)

- Être créatif (pour éviter les clichés et innover et sortir des sentiers battus)

- Etre réactif

- Etre pro-actif dans la mesure du possible

- Penser demain car penser aujourd’hui c'est déjà update

- Favoriser le travail de groupe: plusieurs cerveaux en valent mieux qu'un!

- Œuvrer dans la bonne humeur et l'enthousiasme parce que c'est stimulant pour tout le monde



Envie d'en discuter, alors contactez moi :)



Et vous pouvez aussi faire un tour sur mes blogs:



- mon blog dédié au mobile : http://www.mobile-imedia.fr/

- mon blog dédié aux réseaux sociaux http://www.tribus-webmarketing.fr/



Mes compétences :

Développement durable

E-Marketing

E-reputation

eMarketing

Ereputation

Ergonomie

Innovation

Marketing

Marketing mobile

Média

Mobile

Rédaction

Rédaction web

Référencement

réseaux sociaux

Réseaux sociaux & Social Media

Rich media

Social Media

Video

Web

Web-marketing

Webmarketer

Webmarketing

Webmaster