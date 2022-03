Alba Barbara D'AVERSA

Depuis plus de 8 ans, je mets en œuvre mes compétences de manager commerciale comme Directrice des Régions Est et Store Manager dans le secteur pour du prêt-à-porter haut de gamme /luxe.

Actuellement pour Max Mara, je gère leur première et unique boutique française outlet, sous l'enseigne Diffusione Tessile à Roppenheim. 1200M2 de vente et une équipe en développement et en phase de structuration (8 personnes).

Au cours de ces 2 postes, j'ai pu prouver mes compétences en terme notamment de progression de C.A. très intéressant ( +20% en boutique - +2% en réseau ).

Aujourd'hui, forte de ces expériences, j'aimerais mettre mes compétences au service d'une société à la philosophie forte et marquées dans le domaine du haut de gamme / luxe comme responsable régionale.



Compétences de base :

- manager

- former

- commercial

- gestion

- langues



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Formation continue

Recrutement

Animation de réunions

Analyse stratégique

Management commercial

Développement commercial

Animation de formations

Gestion de crise

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Négociation

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel