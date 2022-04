Karine DERIEUX

Titulaire d'un Master II en Droit des Affaires, j'ai intégré le groupe France Télécom en mars 2005. Dans un premier temps en tant que juriste généraliste au sein du pôle juridique Ouest/Atlantique - Outre-mer, puis en tant que juriste d'entreprise au sein de la filiale Orange Distribution chargée de l'animation du réseau commercial "grand-public" du groupe France Télécom (réseau propre des agences france télécom, réseau indépendant et grossistes). En septembre 2009, j'ai intégré la direction juridique de la direction entreprise France. J'avais en charge le soutien des directions commerciales Entreprise, Marché Pro, Marché Pme (réseau propre et indépendant) et de l'unité d'affaire Home (fixe internet- marketing et relation avec les canaux), ainsi qu'une partie de l'unité d'affaire mobile (relation avec les canaux de distribution).



Actuellement, je rejoins la direction de l'audit interne sur le périmètre France.



Mes compétences :

Droit

Droit de la concurrence

Droit des affaires

juriste