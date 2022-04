Karine DESCHIZEAUX

Les divers emplois que j'ai occupés depuis 1992, m'ont donné à 34 ans, une expérience riche et diversifiée dans les domaines du secrétariat (courriers, tableaux, standart,...), de la comptabilité (clients, fournisseurs, TVA, Banque) et de la gestion du personnel (Salaires, Déclaration...).



Ces fonctions exigeaient des qualités de contact, de rigueur, et j'ai pu y apporter la preuve de mon adaptabilité.

Aujourd'hui, je souhaiterai m'investir complètement dans un poste de comptable ou de secrétaire comptable.



J'ai un niveau BTS comptabilité gestion, titulaire d'un baccalauréat G2 ainsi que du BEP et CAP comptabilité.