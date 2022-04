Karine DEVISE

Ingénieur INSA Lyon GMC

Responsable des programmes et du Bureau d'étude en Aéronautique chez Vision Systems France

Précédemment, Manager hiérarchique d'un pôle de chefs de projet au sein de Volvo Trucks

Expérimentée dans le management d'équipe en hiérarchique et en transversal

Spécialisée dans le management de projet et certifiée au Project Management Institute PMI en 2012



Mes compétences :

Management equipe pluridisciplinaire

Management équipes et sous traitants

Bureau Etudes

Production industrielle

Leadership

Management transversal

Gestion de la relation client

Gestion de projet