Karine DOLL

Forte de 18 années d’expériences au sein de diverses entreprises, j’ai acquis de solides compétences organisationnelles et commerciales. Je souhaite aujourd’hui évoluer dans le domaine du marketing et de la communication.



Etant bilingue français-anglais, je ne doute pas que mes compétences relationnelles, mon dynamisme et ma curiosité pourront servir une entreprise en quête de performance.



N’hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

karinedoll@hotmail.com



Mes compétences :



Commercial :

Prises de rendez-vous clients, négociations, études et réalisations de projets architecturaux, suivi de chantiers, gestion, ventes et fidélisation de portefeuilles clients professionnels et particuliers, création de devis, relances téléphoniques, suivi des commandes,

Commercialisation de prestations : suivi de 600 clients, comptes-rendus d'activités et performances à mon supérieur



Marketing, Communication, Administratif et Recrutement :

Création de brochures publicitaires,

Coordination des activités de relations presse,

Organisation de voyages, évènements, Salons, réunions et portes ouvertes,

Traitement de candidatures, recrutements et entretiens téléphoniques anglais/français

Rédaction et synthèse de fiches de travail,

Gestion de la facturation, création d'organigrammes et de slides



Juridique et Finance :

Assistante de 3 avocats associés dans plusieurs domaines : fusion et acquisition, faillite et restructuration ainsi que droit de la concurrence,

Rédaction de statuts et dépôt de KBIS,



Informatique :

Maîtrise de Word, Excel, Chartist, Visio, Power Point, Sage, Outlook



Vente