Karine DUCEPT

LE CARRE 55



Pépinière d’entreprises nouvelle génération baptisée Le Carré 55, répond aux attentes des créateurs d’entreprises de services. Elle regroupe des cellules de 16 à 24 m². Véritable lieu de vie, Le Carré 55 met à disposition des entreprises en devenir, un bureau meublé, un espace convivialité, un espace culturel et surtout un lieu de partage d’idées, de talents et d’énergies pour rompre l’isolement du chef d’entreprise.



www.lecarre55.fr/



METAYER LOISEAU Consultants RH



Le cabinet METAYER & LOISEAU Consultants RH explore les ressources de l'Homme avec un grand "H", l'accompagne et le guide dans les solutions et méthodologies dédiées aux activités RH : Conseil en Recrutement, Bilan de Compétences, Outplacement, Gestion de Carrières, mais aussi Marketing et « Marque Employeur », Audit RH...

Au-delà d'une approche classique, notre expertise de la fonction RH nous permet de répondre à des besoins spécifiques, et ainsi, proposer des prestations sur-mesure.



www.metayer-loiseau.fr