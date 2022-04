Karine DUMONT

Diplômée de l'IEP de Strasbourg Service Publice en 1992

Diplômée de l'Edhec Lille Marketing-Communication en 1994

Conférencière et Auditrice libre des séminaires d'IE et de Stratégie de l'IHEDN en 2003,

Enseignante de majeure de RH et de majeure de Marketing digital/CRM à l'Inseec Paris en 2004,

Formations aux RH en Suisse de l'IDHEAP Lausanne en 2011, et module de gestion des salaires de chez Weka en 2012.



Généraliste des RH et du Management :



Je serai ravie de conduire avec vous, sur mesure, en soutien, réalisation directe, ou via mandats d'activités :

- la définition et le cadrage de politiques sur les thèmes transverses de directions des ressources humaines,

- la gestion des compétences, le partage des connaissances/best practices par métiers, la formation nécessaire, et le coaching interne des équipes,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et ses outils, permettant d'anticiper votre organigramme futur, les contenus des programmes de formations adéquats, après une revue des parcours et des compétences liés aux changements stratégiques mais aussi des axes stratégiques adoptés par votre société.



Parcours professionnel :

-auditrice junior Arthur Andersen industrie (clients : usinor elyo wimetal rhodia)

- consultante junior/senior chez Quaternaire Développement :

- formatrice ( management, leadership, organisation personnelle et communications, prise de parole, (clients : Edf, Groupama, Rhône Poulenc)

- chargée de missions et d'études pour des projets publics de territoires liés aux RH (portail, référentiels de compétences, études de besoins en postes pour la branche professionnelle de la propreté, études d'évaluations du service public et des investissements des lycées en région Rhônes Alpes, aide à la stratégie pour l'école de service social du nord,

- chef de projet de knowledge management international chez Gemini Consulting à Paris

- global knowledge manager chez Cap Gemini Holding, sur l'offre CRM mondiale (réalisation d'un portail expertise dédié)

- responsable vente d'un logiciel d'e-Marketing / CRM en start-up IT

- enseignante / conférencière / consultante en Management en indépendante & raison individuelle : Kd Management Paris/Genève



Mes compétences :

Best practices

E CRM

E marketing

E- Marketing

Management

Management de l'information

Marketing

Microsoft CRM

Organisation

Stratégie

Veille

Veille stratégique

Vente

Vente et marketing