Karine DUPART

Je suis dynamique, je m'adapte vite, j'ai le sens du contact avec les clients surtout exigeants, je suis diplomate et respectueuse de l'intégrité des enseignes pour lesquelles je travaille. Je suis souriante et avenante. J'aime le travail en équipe. Je serais pour vous un élément de confiance et de professionnalisme.



Mes compétences :

Réalisation de vitrine

Planification

Esprit d'équipe

Veille concurrentielle

Merchandising

Gestion de caisse

Gestion des stocks

Formation professionnelle

Management

Techniques de vente

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique