Karine DUROSOY

Femme de terrain, depuis 20 ans opérationnelle dans les services techniques support de production (process, industrialisation, laboratoire...), j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de la Qualité.

Intéressée par les problématiques d'organisation et de gestion des contraintes, je suis convaincue que la Qualité est un outil d'optimisation et d'amélioration.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Accréditation COFRAC ISO 17025

Certification ISO 9001

Auditeur

Simplification des systèmes

Qualité Projet

Outils d'Amélioration (Lean, 6 Sigma, PDCA, DMAIC.