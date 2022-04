Karine DZIWULSKI-DEBEVER

Depuis longtemps impliquée dans le monde de l’Economie Sociale et Solidaire et des collectivités territoriales j’ai pu développer une expérience assez riche liée à mon parcours professionnel et personnel. Au-delà de mon CV, ce sont les valeurs qui me caractérisent



-Apprendre/comprendre/agir/pro activité : les études, tout au long de mon parcours, ce désir d’avancer un peu plus de challenger mon intellect, d’améliorer et d’affiner ma pratique. Mais ce ne sont pas uniquement les études: travailler en réseau, développer des programmes d’échanges dans le cadre d’une fédération, de programmes européens. La formation tout au long de la vie afin d’avancer et d’évoluer.

-Humanisme/justice/humilité/service public/solidarité : mon implication, mes valeurs au quotidien. En tant que bénévole, mais surtout professionnellement au sein de collectivités territoriales et d’associations dans le cadre de projets de développement, d’animation de structures et de services au public.

-Rigueur/ qualité/dynamique pro active: au quotidien dans les tâches de tous les jours, dans les projets.



Mon parcours m’a mené tout naturellement vers les problématiques liées à l'insertion, au développement territorial et au management de structures associatives.



L’expérience professionnelle, variée, m’a permis de travailler selon différents angles d’approche mais toujours dans la transversalité : au sein de collectivités locales en tant que chargée du développement, en tant que salariée de bureau d’études associatif et privé, en tant que consultante pour une association. A chaque fois les problématiques de l’insertion et du développement territorial étaient au cœur des projets.



Le diplôme dispensé par SKEMA, m’a apporté une connaissance d’ensemble de la gestion stratégique d’une organisation .Le Mastère Spécialisé en Management Public Territorial m’a permis d’affiner mes connaissance en matière de management public/privé, de connaître un peu mieux les grands enjeux et les attentes actuelles du secteur public. Lors de cette formation, j'ai pu appliquer ces nouvelles connaissances dans un projet stratégique de conduite du changement au sein d'une association œuvrant dans le cadre de l'insertion par le logement. Mes expériences, en tant que bénévole en association et directrice d'un office de tourisme intercommunal, m'ont amené à exercer des responsabilités de gestion associative (recrutement, gestion de personnel, budget, négociation de subventions...).



Un séjour à l’étranger et la gestion de projets européens m'ont permis d’affirmer une maturation intellectuelle en matière de management d’équipe et de projets innovants dans le cadre d'équipes multiculturelles.



Une solide connaissance et pratique du travail en intercommunalité et en réseau avec des partenaires aussi bien publics que privés associée à une bonne connaissance des réseaux associatifs et publics me permettent d'être rapidement opérationnelle sur mes missions .



Enfin, la rigueur, la curiosité, le goût de l’effort, associés à l’envie de travailler en équipe, dans la transversalité font partie de mon savoir être quotidien.









Mes compétences :

Définition de stratégie

Politiques publiques

Management

Conduite du changement en milieu associatif

Gestion Associative

Animation et Conduite de réunions

Gestion de projets multipartenaires

Prospective, Marketing Terrritorial

Développement Territorial

Conduite de projet