Karine ELBAZ

Je cherche à poursuivre mon parcours dans les domaines du sport ou de l'audiovisuel.



Titulaire d'un Mastère en Communication Evénementielle à l'ESC Marseille et diplômée de l'ISTEC (école supérieure de commerce et de marketing), j'ai effectué la plupart de mes stages dans le milieu sportif (NBA Europe, Tour Voile SA, Mégastore Adidas) ainsi que dans celui de l'audiovisuel( Fun Radio / RTL2).



J'ai été tour à tour chargée de promo, co-auteur, co-animatrice, assistante de prod sur Sport FM ,chargée du booking des invités et journaliste. Je souhaiterai rester dans cet univers et élargir mon champ de compétences...



Mes compétences :

Football

Marketing

Audiovisuel

Sport

Journalisme

Facebook

Microsoft Office

Microsoft Outlook