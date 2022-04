Karine ESTEVEZ VILLAR

Je suis actuellement en alternance au Sunny Side of the Doc et suis la licence professionnelle Création Multimédia.

Cette formation m'apporte les compétences techniques en création multimédia et ainsi faire face à une demande accrue dans ce secteur.

En parallèle je travaille en tant qu'assistante communication pour le Sunny Side of the Doc. J'ai pour mission, la création de support de communication, la mise à jour du site web, le développement des réseaux sociaux ainsi que de multiples missions annexes.

Précédemment j'ai obtenue une licence en Marketing des Services et Technologies de l'Information et de la Communication.

Cette première licence m'a ouvert les yeux sur le potentiels des Nouvelles Technologies. ce pourquoi le choix d'effectuer une seconde licence afin de me perfectionner, voire apprendre les langages informatiques, ainsi que la maîtrise des outils multimédias tels que le son, l'image, la vidéo.

Débutant dans le domaine de la gestion, mon projet serait de mettre à profit mes différents et complémentaires compétences afin de travailler et évoluer au sein d'une équipe web ou communication.



