Julien PRÉVEL

Infographiste/Webmaster créatif et sérieux doté de 5 ans d'expérience dans les domaines de la communication et d'un master professionnel Information et Communication, j'aime travailler dans des équipes dynamiques.



Création de sites internet / logos : http://www.julien-prevel.com



Compétences



* Webmaster/Webdesigner : Création et administration de sites internet, référencement.

* Infographiste : Conception de catalogues/magazines/affiches/publicités/logos/cartes de visites/chartes graphiques.

* Rédaction de contenus éditoriaux et multimédias (communiqués et dossiers de presse, plaquettes, newsletters, montages vidéo)

* Excellente maîtrise des langues française et anglaise (séjour d'un an), bonne maîtrise de l'espagnol.



Logiciels et langages : Wordpress, html 5, css 3, Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Flash, Premiere, Joomla, Spip, Prestashop, Word, Excel, Powerpoint, Open Office.



Mes compétences :

Webmaster

Webdesign

Publicité

Communication

Graphisme

Internet

Documentaire

Musique

Journalisme

Sport

Javascript

HTML

Rédaction web

Community management

PHP

Référencement naturel

CSS

Emailing

Bureautique

SPIP

Prestashop

Joomla

Wordpress

Responsive Design

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Logos

Drupal