Karine EVEILLARD

Bonjour ,



depuis une vingtaine d années, je propose et dispense divers cours de gym sous toutes leurs formes ainsi que du coaching personnalisé et des programmes adaptés à chacun : sportifs , sédentaires , novices ou personnes désirant reprendre une activité pour son bien être et sa santé, et retrouver sa condition physique , sa forme et ses formes, ainsi qu aux personnes ayant des soucis de santé ou handicapés ; en club de sport , associations ou en coaching à domicile.



Dynamique et pédagogue, souriante et professionnelle, je serai vous faire retrouver l entrain et l énergie que l activité sportive procure.

Bien dans son corps, mieux dans sa tête et parer à affronter tous les soucis du quotidien avec recul et lâcher prise.