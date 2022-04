Karine FARAMIA

Mon parcours est assez atypique car c'est au cours de mes études de Droit que j'ai découvert le monde du commerce.

En effet, afin de financer mes études, je suis rentée dans le monde de la grande distribution. A la fin de ma maîtrise j'ai accepté un poste de chef de rayon ayant pris goût à cet univers.

Après 10 ans, je me suis lancée un nouveau défi et je suis passée de l'autre "côté" en tant que chef de secteur GMS/GSS.



Passionnée par ce métier, attentive à la satisfaction client, aujourd'hui je suis prête à me lancer un nouveau défi!

Je suis à la recherche de nouvelles opportunités et notamment d'un poste de chef des ventes régional junior .





Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Gestion de temps

Management

Force de proposition

Formation

Autonomie

Négociation commerciale