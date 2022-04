Karine FARIDE

Une expérience de 15 ans dans le commerce de détail me spécialise dans l’organisation, la gestion et le management.

Mon activité se traduit en missions et réalisation de postes polyvalents. Par exemple j’assure le management de magasins ainsi que la mise en œuvre des politiques commerciales. J’applique également les procédures de gestion du personnel dans le respect des conventions et réglementations.



La maitrise des responsabilités qui me sont confiée, alliée à une autonomie personnelle me permettent de m'adapter à différents environnements. professionnels. Mon sens relationnel me donne l’opportunité de développer une grande aisance dans le management d’une équipe. De plus, très réactive, je sais gérer au mieux les situations d’urgences et être efficace rapidement.



Mon entourage professionnel me reconnaît 3 qualités fondamentales : de réelles capacités relationnelles ; un investissement professionnel solide et une faculté d’adaptation sans faille.



Aujourd’hui, je veux mettre mon expérience et mes compétences au service d’une enseigne dynamique et ouverte à la relation-clients.





Mes compétences :

Adaptabilité

Animation

Animation force de vente

ANIMATION FORMATION

Autonomie

Direction de magasin

Enseignement

Force de vente

Formation

magasin

Management

Vente