Elodie FARIDE

Experte en Stratégie Digitale, diplômée d'un MBA E-BUSINESS de l'école ESG (3ème classement national).



2006 : Diplôme des Beaux-Arts. Installation interactive (Capteur sensitif - Logiciel : Isadora)

Depuis 2008, Consultante en Web-Marketing, E-commerce, Growth Hacking, Directrice artistique, Chargée de communication, Infographiste, etc. des expériences riches au travers des évolutions du digital.



Competences : #E-Business #Gestiondeprojets #Digital #Consulting #StratégieDigitale #Growth Hacking #SEO #UX #UI #Graphisme #Storytelling #Changement #Chefdeprojet #Sketch #Designthinking #Conduitedeprojets #Communitymanager #Formatrice





A bientôt, Elodie.



Mes compétences :

Graphisme

Création

Marketing

Communication

Techniques de vente

B TO C

B TO B

eCommerce

PRESS

Apple Mac

Adobe Photoshop

Ux design

Gestion de projet