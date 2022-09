Lionel FROMONT

Huissier de Justice durant 9 ans, j'ai créé et dirigé un service contentieux et action sociale au sein d'un office HLM pendant 7 ans.



Je suis aujourd'hui directeur d'une agence immobilière à vocation sociale. Au-delà du secteur immobilier, cette association comporte un service espaces verts, un service ménage et un service technique, soit une entité de 45 personnes.



Je supervise la comptabilité, la finance, les ressources humaines et la communication.



Cette fonction me permet d'être en contact avec les propriétaires, les locataires mais également les administrations en charge du logement et de l'emploi au niveau départemental (DDCSPP, FSL, CAF, Sous-préfecture,...).



Je siège au bureau de la FAPIL, Fédération des Acteurs et Associations pour la Promotion et l'Insertion par l'Immobilier. Cet organisme compte 110 associations. Je participe aux stratégies de développement de ce réseau au niveau national.



Mes compétences :

GESTION

ADMINISTRATIF

CONTENTIEUX

COMPTABILITÉ

Juridique

Gestion des ressources humaines

MANAGEMENT

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel