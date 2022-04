Karine FAVREAU

Diplômée de Sup de Co Tours en 1997 (actuellement l'ESCEM), je me suis tout d'abord spécialisée dans le recrutement dans le travail temporaire chez MANPOWER dans un 1er temps (dans l'industrie) avant d'intégrer PAGE INTERIM (actuellement PAGE PERSONNEL) sur les métiers de la banque (banque de réseau et banque de marché) sur des profils cadres et non-cadres.



Après 5 années dans la filiale de MICHAEL PAGE, j'ai rejoint en septembre 2005 le cabinet de recrutement KENSEO RH (cabinet lyonnais d'origine) pour développer Paris notamment sur les métiers bancaires. Depuis septembre 2007, je suis Consultant senior puis Manager au sein de Fed Finance où je me suis de nouveau spécialisée sur les métiers de la finance de marchés.