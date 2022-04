Karine FERNANDES

Mon poste actuel :

Gestion d'un portefeuille d'actifs de bureaux, boutiques et pieds d'immeuble avec :

Le contrôle des factures de charges locatives et des appels de fonds

• La vérification de l’imputation de la part récupérable des charges auprès des locataires et de la part non récupérable

• La relation avec les syndics de copropriété pour toute demande liée aux régularisations des charges

• La validation des modalités de répartition des charges récupérables (tantièmes, quotes-parts)

• L’identification des consommations anormales et information auprès du gestionnaire de l’immeuble

• La régularisation des charges, facturation des soldes de charges aux locataires avec envoi des justificatifs, identification des situations particulières

• L’analyse et le comparatif de la variation des charges d’une année sur l’autre

• L’assistance aux gestionnaires en cas de litige relatif au calcul des charges

Suivi des encaissements des comptes locataires

Élaboration des décomptes lors des départs ou cession







Société MIM à Thiais (94) Habillement

Comptabilité fournisseurs

Gestion des factures, contrôle des répartitions magasin, clôture des commandes en stock, mise en paiement des factures, comptabilisation des règlements, déclaration d’échange de biens.

Contrôle mise en paiement des notes de frais

Contrôle et saisie et paiement des loyers

Analyse de la balance

Loyer variable

Passation des charges des comptes abonnés

Analyse des comptes de loyers, taxe foncières, charges locatives et charges associatives en vue du pointage des comptes pour 300 magasins

Suivi des frais d’ouverture de nouveaux magasins avec analyse du bail.

Participation à la mise en place d’un logiciel permettant la gestion du parc des magasins



Import

Ouverture de crédits documentaires, contrôle des documents douaniers, suivi des dossiers jusqu’à réception de la marchandise et mise en paiements des factures fournisseurs et transitaires.

Interlocutrice entre service achat et transitaires pour suivi et arrivage des containers

Mise en place de procédure sur suivis dossiers fournisseurs France

Procédure sur Grand import avec paiement par Lettre de crédit ou contre-document.

Analyse du stock avec rapprochement des charges pour FNP et CCA

Analyse du stock en transit

Calcul des prix de revient



Mes compétences :

Rigoureuse