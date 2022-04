Karine FERNANDEZ COMPTE PERSONNEL

ALTEN, leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne depuis 25 ans les Directions Techniques et Directions des Systèmes d'Information de grandes entreprises internationales.



Notre force : 16 000 ingénieurs et consultants, présents dans plus de 15 pays, intervenant sur des projets de conception et d’études dans les secteurs d'activité Administration et Service public - Aéronautique et Spatial - Automobile - Banque et Finance - Défense et Sécurité - Distribution et Service à la vente - Electronique grand public et Multimédia - Energie et Nucléaire - Ferroviaire et Naval - Industrie et Process - Télécoms.



Labélisé "Top employeur" 2012, le Groupe poursuit ses engagements en matière de politique RH et permettra notamment à 1200 jeunes diplômés de s'insérer cette année dans la vie professionnelle.



Travaillant aujourdhui au sein du pole transport terrestre, nous allons rechercher constamment des ingénieurs (diplômé de grandes écoles d'ingénieurs, ou universitaire) dans les secteurs automobile et ferroviaire, sur des problématiques:

- mécaniques (calculs, conception, simulation, dynamique...)

- électroniques (analogique, numérique, ...)

- méthodes

- génie civil sur les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires.



Mes compétences :

Conseil

Conseil En Ingénierie

Formation

GPEC

Ingénierie

Recrutement

Relations Ecoles

Ressources humaines