Karine FERRER-VALLS

Actuellement en charge du Projet de transformation des fonctions Supply Chain au niveau de la Division (harmonisation des process, amélioration de la productivité pour les 3 Pays (France, Allemagne et Autriche)) Achats et Administration des ventes je recherche à me recentrer sur une fonction purement Achats (Management des équipes, stratégie sourcing).

Cette dernière expérience m'a permis de renforcer mes connaissances des process achats et autres services support de l'entreprise et de travailler avec des équipes Multiculturelles.



Mes compétences :

Management opérationnel

Adaptabilité

Sourcing international

Gestion de projets internationaux