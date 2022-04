Karine FLANQUART

Âgée de 40 ans, de nature tenace, rigoureuse, consciencieuse et réfléchie, je souhaite étendre mon réseau professionnel. En poste depuis 19 ans, au sein du groupe Cofidis participations, j'ai développé, durant 7 ans de solides connaissances opérationnelles, dans le domaine du recouvrement me permettant d'obtenir une expertise que j'ai pu mettre à profit en tant qu'accompagnateur pour l'ensemble des métiers du recouvrement. Collaboratrice reconnue, j'ai ensuite exercé la mission de contrôleur, à Cofidis. A la création du GEIE, il m'a été proposé de mettre en avant mon professionnalisme en contribuant à la mise en place des contrôles de cette nouvelle structure. Mon parcours m'a aussi amené à être détachée sur une mission d'animateur concepteur formation lors de la convergence informatique puis sur un poste de consultant organisationnel, ma mission est de rédiger les règles et procédures métiers de la Direction Des Contentieux. Ayant fait le tour de ma mission, je souhaite de nouveau développer mes connaissances dans de nouveaux domaines.



Mes compétences :

Audit

Synthèse rédactionnelle

Conception-rédaction

Recouvrement

Contentieux

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe