Karine FLÉTY

Je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrai mettre à profit mes connaissances ainsi que mes qualités relationnelles.

La diversité de mon parcours dans diverses agences touristiques m'a permis d'acquérir une expérience enrichissante et une adaptabilité à diverses situations. J’ai dû mettre ma vie professionnelle entre parenthèses pour raisons familiales, cela m'a permis de constater que je reste passionnée par mon métier.

Je suis enthousiaste et prête à m’investir pleinement dans de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Conception de produit

Accueil physique et téléphonique

Vente

Microsoft Office

Suivi commercial et administratif

Fidélisation client

Conventions collectives

Gestion de la relation client