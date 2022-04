Karine FLINOIS

SAP Senior Manager de projets et contrats de service d’informatique de gestion avec engagements de résultats pour les secteurs de l’Industrie et du Secteur Public.



Après un parcours de consultant SAP chez Unilog, J'ai ensuite rejoins le groupe CapGemini pour acquérir une nouvelle dimension sur de grands projets de groupes industriels du CAC 40 ainsi qu'une méthodologie projet efficiente tout en échangeant sur des sujets de veille technologique avec les experts du Groupe. Curieuse d'élargir mon domaine sectoriel, Sopra Steria m'a proposé de rejoindre leur division Secteur Public. Un univers passionnant où les challenges IT et les problématiques métiers diffèrent de l'Industrie...



Mes compétences :

Offshore

Outsourcing

TMA

Coordination projet

Management

ERP

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

Onshore Oil & Gas

Offshore Oil & Gas

SAP WM

SAP SD

SAP LE

SAP ECC

PHP .NET

HP Hardware

Change Management

Audit