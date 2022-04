Karine FOUCHER

Issue d'une famille de Coiffeurs,ancienne manager,,j'ai su à travers mes différentes expériences,acquérir un savoir faire et une maîtrise afin d'être aujourd'hui un chef d'entreprise qualifié.

Ma rigueur et mon dynamisme ont contribué à ma réussite et celle de mes différentes employeurs.

Aujourd'hui à 35 ans,je souhaite acquérir de nouvelles expériences,en réalisant de nouveaux défis.

Mon objectif est double,mettre à votre service mes compétences dans le domaine de la Coiffure,et mettre à contribution mes atouts.

C'est pourquoi,si mon profil correspond à un poste à pouvoir en tant que responsable(management,produit,etc...),n'hésitez pas à me contacter.

Je me tiens à votre entière disposition.

Cordialement,

Mme FOUCHER Karine