Karine FRILY

Ayant travaillée dans une TPE fabricant un dispositif médical, mes missions sont très variées et touchent au domaine de la qualité et de la production. Ainsi, j'ai pu lier les deux afin de mettre la qualité au service de la production.



En recherche de nouveaux défis sur la région toulousaine, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante : ka.frily@gmail.com.



Mes compétences sont :

- Le pilotage du système qualité : politique qualité, manuel qualité, procédures, indicateurs... suivant les normes ISO 9001 et 13485

- Validation et qualification d'instruments de mesures et de process de production suivant la méthode QI/QO/QP

- Gestion des non-conformités, des actions correctives et des plans d'amélioration

-Marquage CE des dispositifs médicaux

- Interlocuteur clients et fournisseurs

- Utilisation des outils qualité : AMDEC, analyses de risques (ISO 14971), PDCA, 5M,...



Mes compétences :

Gestion de projet

Validation/Qualification

Norme ISO 13485

Norme ISO 9001

Directive 2007/47

Norme ISO 14971