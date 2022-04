Karine GALLAIRE

J'ai une expérience de gérance en COMMERCE de 1996 à 2010 à titre personnel, deux magasins de maroquinerie et de prêt à porter et bijoux fantaisie.

Par ailleurs j'ai une expérience récente de SECRETARIAT hôtesse d'accueil sous divers emplois: travail en Médiathèque en 2011, ET HÖTESSE D'ACCUEIL de 2012 à 2013 dans un club de sport tennis.Utilisation du Pack office excell word. Je maîtrise l'anglais et j'ai des notions d'allemand. Anglais conversationnel.

J'ai obtenu un BAC Littéraire A2 et j'ai suivi une année de Psychologie à Malakof Paris.

Par ailleurs j'ai suivi en 2012 DEUX FORMATIONS consécutives: formation de fleuriste et une formation de conseillère en écologie en 2012.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta