Karine GAMBIER-LEROY

Chargée de domaine ressources humaines (contractuelle) au sein du département Services de l’Amue (Agence de mutualisation des universités et établissements) à Paris de décembre 2002 à décembre 2008, j'ai travaillé au service des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, j'ai piloté et animé des groupes de travail et des équipes composées d’enseignants-chercheurs (responsables politiques) et de responsables administratifs d’établissements avec des objectifs précis : la réalisation de formations, de séminaires et de publications. En outre, j’ai accompagné en mode projet certains établissements dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités.



De formation universitaire, spécialisée en économie d’entreprise dans le cadre international, j’ai effectué des travaux de recherche pendant 4 ans tout en étant chargée d’enseignement et membre de l’équipe pédagogique des DEUG d’AES et de sociologie à l’université Paris 10-Nanterre. Pendant cette période, j’étais également membre du bureau du conseil scientifique de l’université.

















Vous trouverez ci-dessous la liste de mes travaux et publications :



-"37 fiches relatives à la gestion des universités dans le cadre de la loi LRU - principes de gestion", Amue, janvier 2009 (co-auteur)

- Document de référence de la formation « Maîtriser la GRH au service de la politique de l’établissement », Amue, juin 2008 (co-auteur)

- « La politique de ressources humaines des enseignants du supérieur – Pratiques et illustrations », les Dossiers de l’Agence, Amue, septembre 2007 (auteur principal)

- « La gestion des ressources humaines dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche – vade-mecum », les Dossiers de l’Agence, Amue, janvier 2006 (co-auteur)

- « Le bilan social dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche », les Dossiers de l’Agence, Amue, mai 2004



- Synthèse de la conférence du 30 avril 2000 de Confrontations : « L’information et la consultation des travailleurs, leur participation aux décisions stratégiques dans les entreprises : comment dépasser les contradictions entre le droit boursier et le droit du travail ? », avec la participation de Madame Chantal Cumunel, membre du collège de la Commission des Opérations de Bourse

- « Demain l’emploi - travail, emploi et salariat : quelle dynamique ? », la Lettre de Confrontations n°35, novembre-décembre 1998



- Mémoire majeur de DEA : « La coordination des politiques économiques au sein de l’U.E. : au delà du Pacte de Stabilité ? » sous la direction de Philippe HERZOG, Professeur à l’université Paris 10-Nanterre, 1998

- Mémoire mineur de DEA : « U.E.M. et Zone Franc » sous la direction de Philippe HUGON, Professeur à l’université Paris 10-Nanterre, 1998

- « La position du Royaume-Uni dans le S.M.E. et dans l’U.E.M. » sous la direction d’Agnès BENASSY, Professeur à l’université de Cergy-Pontoise, 1996

- « The British economy and industry : mergers and concentrations in the U.K. » sous la direction de Kathleen DOMANGE, Professeur à l’université de Cergy-Pontoise, 1996

- « Why and how have the East and Southeast Asian countries achieved the high economic growth ? » sous la direction de M. MATSUMATO, Professeur à l’université de Tokyo, 1995



