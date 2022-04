Karine GAULUET

Passionnée par la transition environnementale et sociale que nous traversons, j'ai plus de 10 ans d'expérience de pilotage de projet et d'animation de réseaux dans le domaine du développement durable.

J'aime mener mes missions dans un esprit collaboratif, par exemple en mettant en oeuvre le plus souvent possible des outils d'intelligence collective.



Je pratique la céramique depuis plus de 15 ans, et partage cette passion en animant des ateliers pour enfants et adultes.



Mes compétences :

Animation de réseaux

Outils d'intelligence collective

Evénementiel

Pilotage de projets

Développement durable