Karine GAUNET

Les emplois que j’ai déjà occupés, tant sur le terrain que dans des fonctions de management, de gestion de la relation client, d’assistante marketing et communication ainsi que dans les achats, au cœur d’un large panel d’activités et au sein de secteurs dynamiques, m’ont permis de développer rigueur, organisation, autonomie, sens des responsabilités et des priorités, créativité, de fortes qualités relationnelles et de leadership et accroître mes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Management

Vente