Karine GERONIMI

Optimisation du risque, conseil et gestion du contentieux.



Mon cabinet dispose d'une compétence particulière en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, dans un objectif de réduction des coûts de cotisation (cf. http://www.geronimi-avocats.fr/point-reduction-du-cout-des-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles---l-interet-d-un-audit-du-taux-de-cotisation-at-mp-27.html ).



Les Enjeux:



- Chaque année en France, les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînent la perte de 48 millions de journées de travail, ce qui équivaut à la fermeture d'une entreprise de 130 000 salariés pendant 1 an (source INSEE).



- Ce phénomène n'est évidemment pas indolore pour les entreprises, puisqu'elles se voient appliquer chaque année un taux de cotisation qui varie en fonction de son secteur d'activité, de ses effectifs et des sommes versées par les CPAM pour indemniser ses salariés victimes d'un accident de

travail ou d'une maladie professionnelle.



Réduire le Taux Accident de Travail



- Le système de calcul mis en oeuvre par l'Assurance Maladie n'étant pas infaillible, dans la plupart des cas, l'entreprise paye plus qu'elle ne devrait.



- Il est possible d'agir sur le taux de cotisation AT/MP, afin de réduire considérablement les coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles qui pèsent sur l'entreprise.



- L'optimisation du taux des accidents du travail et maladies professionnelles (taux AT/MP) est donc un levier d'économies majeures à prendre en considération.



Mon cabinet vous assiste et vous conseille également dans les domaines suivants :



- Relations sociales : contrats de travail, contentieux prud’homal, accidents du travail et maladies professionnelles,optimisation et réduction du taux de cotisation AT/MP.



- Responsabilités et assurances : responsabilité civile, pénal, professionnelle...



- Constitution de société (formalités de création : recherche de dénomination sociale, rédaction des statuts, contrat d’apport, contrat de domiciliation…)



- Vie de la société : cession de parts sociales, nantissement des parts sociales, transformation, dissolution…



- Activité commerciale : rédaction ou validation de contrats : contrats de distribution, contrats de franchise, contrats de prestation de service, contrats de sous-traitance, conditions générales de vente… gestion des impayés, litiges avec clients, fournisseurs, prestataires...



- Immobilier d’entreprise : Rédaction de baux commerciaux, baux emphytéotiques, baux précaires, baux secteur libre, cession de droit au bail, renouvellement, résiliation



- Fonds de commerce : cession de fonds de commerce, cession de fonds artisanal, contrats de gérance, nantissement du fonds de commerce.



