Karine GESNEAU-RIVIERE

Forte d'une formation supérieure, avec une spécialisation en commerce international et marketing, je bénéficie d'une expérience réussie de plus de 10 ans sur une fonction commerciale, en France et à l'international.



Mon objectif est double : accompagner le développement des compétences et l'épanouissement de chacun ; mettre mes compétences au service d'une entreprise résolument tournée vers l'international.



A o2, spécialiste et leader du Service A la Personne, je réalise mon double objectif : j'accompagne de futurs franchisés vers la réalisation de ce qui est souvent un projet de vie.



C'est avec plaisir que je vous propose mes services. N'hésitez donc pas à entrer en contact avec moi ou à transmettre mes coordonnées à votre entourage.



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Formation

Commerce B2C

Gestion budgétaire