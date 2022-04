Karine GOUIN

Coach diplômée, formatrice et danse~therapeute, mes missions se concentrent sur 3 volets :

- favoriser le mieux-être/mieux-vivre au travail

- accompagner les organisations, collectivités, écoles... à repenser la relation et la qualité de vie au travail

- aider chaque individu à être bien dans sa tête & dans son corps, bien dans son job et bien avec les autres.

www.karinegouin.fr

Un offre complète et originale : orientation professionnelle, coaching, écoute & soutien, relaxation, analyse de pratiques, formation, ateliers ludiques et détente corporelle



Ma formation de danse-thérapeute m'amène à accompagner des situations où le corps est en souffrance et/ou le lâcher-prise est primordial. J'anime des ateliers de danse Bien-Etre mensuellement sur Angers & les alentours.