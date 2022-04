Karine GUCHER

Je recherche un poste de chef de service éducatif en Gironde.



En poste de Cadre socio-éducatif durant cinq ans, j’ai encadré et coordonné une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, paramédicaux) dans l’intérêt et pour le bien être des résidents accueillis.

En qualité de cadre intermédiaire, je faisais le lien entre la direction et les membres de l’équipe éducative. J’ai dynamisé les équipes, mis en œuvre le projet de service. Je m’inscris de fait dans une dimension d’organisation, d’encadrement et de management.



J’ai occupé, en remplacement, un poste d’Adjointe de direction où j’ai exercé des missions d’encadrement, de gestion quotidienne d’une équipe pluridisciplinaire, d’appui technique, de conduite de projets individualisés, d’animation des réunions institutionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Gestion des ressources humaines

Animation de réunions

Pilotage de projets

Management