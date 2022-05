Paule D'AUTHENAY

Educatrice spécialisée, titulaire d'une licence en sciences de l'éducation et d'un master 1 en thérapie familiale, formée à la systémie, à l'analyse transactionnelle, au management et au coaching, je viens de rejoindre l'A.N.D.E.S, le réseau national des épiceries solidaires en tant que responsable du pôle Animation tout en poursuivant des missions d'enseignement dans les centres de formation (initiale et continue) pour travailleurs sociaux.