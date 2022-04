Karine HELAINE

Les Maisons ARBA est une Société Coopérative d’artisans, spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle rassemble des artisans de tous corps d’état, installés localement, qui se sont regroupés afin de réaliser ensemble votre projet sur mesure. Ils vous apporteront leur savoir-faire, leur expérience, et vous accompagneront à chaque étape de votre projet.

Notre adhésion à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) constitue un gage de professionnalisme certain. La FFACB assure en effet un encadrement et un contrôle qui favorisent une plus grande rigueur dans la construction et qui se traduit par un faible taux de sinistralité.