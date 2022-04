Karine HENRY

Diplômée de l'IEJ de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et première de promotion, je suis élève-avocat spécialisée dans le domaine du droit des personnes et de la famille.

Je dispose d'une expérience significative en tant que juriste ayant été successivement clerc de notaire affectée aux liquidations des régimes matrimoniaux, puis juriste collaboratrice dans un cabinet d'avocat spécialiste du contentieux familial.

A ce jour, je désire parfaire ma formation professionnelle par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui sanctionnera dix années de travail mises au service des familles.





Mes compétences :

Conseil juridique

Rédaction

Réunions constructives et dynamiques

LIQUIDATIONS

Conseil fiscal

CONCLUSIONS JURIDIQUES

Protection des majeurs/Mineurs