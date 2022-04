Technicienne chimiste en R&D depuis 1995: mes diverses expériences au sein de laboratoires R&D Cosmétiques, Détergents et produits d'entretien, couchage du papier, et actuellement dans les adhésifs, m'ont permis de développer mes savoirs, d'acquérir autonomie, rigueur et esprit d'équipe, et d'être immédiatement opérationnelle.



Mes compétences :

Formulation

Chimie