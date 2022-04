Titulaire d'un diplôme de 3ème cycle, je justifie de 15 années d'expérience dans le domaine de la communication. J'ai entamé, début Septembre 2015, un Congé Individuel de Formation dans le but d'acquérir de nouvelles compétences en matière de gestion de projets multimédia.



Mes compétences :

Aptitudes rédactionnelles

Rigueur et organisation

Marketing digital

PAO (print et web)

Gestion de projets multimedia

Développement web

Web design