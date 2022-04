Karine HUBERFELD

Chef de mission enquêtes à l'AMF (enquêtes financières, investigations, fraudes, visites inopinées, auditions, analyse des marchés financiers).



Gestion des intérêts de clients français et étrangers

Action et défense pénale

Rédaction d’actes & contrats / Consultations & avis juridiques / Conflit de lois & juridictions

Négociation & transaction / Data-room & due diligence

Intervention en urgence dans des domaines sensibles

Préparation et présentation de colloques et séminaires

Mise en place d’un système de knowledge management

Encadrement, management, Recrutement



Mes compétences :

AMF

Contentieux

Droit

Droit des affaires

Finance

Marchés financiers