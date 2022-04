Karine IRIARTE

8 ans chez un distributeur en radiocommunication

Double compétence: responsable de l'administration des ventes et responsable de l'animation marketing et commerciale.



Administration des Ventes / Service Client:

- Gestion du suivi administratif des commandes clients.

- Interface entre les services commerciaux, techniques, logistiques, comptables.

- Gestion des stocks, achats

- relation clients, propositions commerciales, suivi de dossiers



Marketing et Communication:

- Définition et mise en oeuvre du plan marketing

- Conception et réalisation d'outils de marketing direct et d'aide à la vente

- site web, CD-rom, lettre d'information

- Organisation et animation de salons et séminaires clients



Développement commercial:

- Vente indirecte: animation d'un réseau de points de vente

- Gestion commerciale



Gestion et Management:

- Encadrement, recrutement

- Gestion d'une PME: administration générale, comptabilité, trésorerie, analyse financière



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Analyse et synthèse

Animation

Animation réseau

Ecoute

Encadrement

Esprit d'analyse

Gestion PME

Marketing

Négocier

Organiser

PME

Points de vente

Réactivité

Rigueur

Sens du service

Service client

Synthèse

Vente

ventes