Karine JACQUIER (FAURE)

L'expérience et la faculté d'adaptation...

J'ai réalisé mon bilan de compétences avec le centre d'insertion et d'accompagnement professionnel pour lequel je travaille aujourd'hui !

L'opportunité de me prouver que je suis capable de changements et d'évolution.

Je m'éclate ! J'insuffle la positive attitude... C'est parfois épuisant, mais également très enrichissant... j'apprends tous les jours...



Depuis 1995, un parcours atypique entre le service militaire au sortir du Bac (je n'ai pas voulu continuer...) les missions d'intérim dans le domaine commercial, administratif et comptable, un passage de 5 ans dans l'Education Nationale comme Aide-éducatrice durant lequel j'ai suivi en parallèle des cours de psychologie sociale en téléenseignement à l'Université Blaise Pascal, je me suis perfectionnée en comptabilité générale, analytique et gestion du personnel au Greta du Val d'Allier et de Clermont-Ferrand, et validé mes compétences et mes acquis lors d'un stage de secrétaire-comptable, à l'Imprimerie Riom OFF7 à Mozac.

Et pour finalement intégrer dès la fin de mon contrat d'Aide-éducatrice la Sarl AZ Motos concession Motos Suzuki à Aubière, pendant plus de 8 ans. Au sein de laquelle, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances et compétences en comptabilité, gestion du personnel et... Psychologie...

Au fait, j'ai obtenu le BTS d'Assistante de gestion PME-PMI option anglais à référentiel commun Européen en avril 2017 (VAE).



Aujourd'hui, je suis "Directrice" d'une EEP ! Vous connaissez ? C'est une Entreprise d'Entraînement et Pédagogique qui permet aux demandeurs d'emplois la mise en œuvre de leurs compétences métiers et de les faire évoluer au sein d'une vrai/fausse entreprise type TPE/PME. J'accompagne les 5 pôles : Commercial, Secrétariat/Direction, Comptable, RH et Paye ! Et puis, j'anime les Ateliers Conseils de pôle emploi : valoriser son image sur les réseaux sociaux, définir son portefeuille de compétences afin de créer ses CV et lettre de motivation, se préparer à un entretien d'embauche et structurer son projet pour les créateur/repreneur d'entreprise...



Mes qualités :

Conscience professionnelle

A l'écoute

Réactive

Autonome



Mes compétences :

Gestion comptable

Gestion des RH/Paye

Formatrice secteur tertiaire

Conseillère pédagogique