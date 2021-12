Karine JANTY

Comptable générale et unique au sein du Groupe RHONI-GROUP. Je m'occupe de la comptabilité générale et auxiliaire de toutes les sociétés du groupe (4 sociétés+2 SCI) ainsi que des déclarations fiscales. Ainsi que de la formation professionnelle de la société Rhonibat (BTP) et Rhon-Concept (conseil-ingénierie) et de la gestion des contrats d'assurances du Groupe et de la gestion de la Téléphonie fixe et mobile.



Mes compétences :

Polyvalence Rigueur Méthodes

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Informatique

Comptabilité générale

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Comptabilité analytique

Bank Reconciliations

Financial Analysis

Invoicing > Issuing Invoices

Payroll

TVA et autres déclarations fiscales

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP

Ciel Paye

IBM AS400 Hardware

Sage suite comptable et financière

Sage BI Reporting