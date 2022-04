Karine JAQUARD

Gestion des compérences :

Pilotage des campagnes d'entretiens annuels et professionnels



Mise en oeuvre de la politique de formation pour les collaborateurs du Siège de Bolloré Transport & Logistics (600 collaborateurs)



- Analyse des besoins en fomation issus des entretiens,

- Élaboration et mise en œuvre du plan de formation, professionnalisation, apprentissage.

- Mise en place de partenariats avec les organismes de formation,

- Suivi budgetaire,





Intégration :

- Livret d'accueil, welcome pack,

- Organisation et animation de matinées d'accueil RH "nouveaux entrants",

- Mise en place de parcours d'intégration spécifiques avec visite de sites opérationnels,



Recrutement :

- Sourcing, relations avec les cabinets de recrutement, relations écoles,

- Suivi des étapes des recrutement, entretiens, reporting



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Gestion de projet

Formation

GPEC

Intégration

Développement RH