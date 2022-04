Karine JAY

La description de mon parcours sur Viadéo est en cours. Si vous souhaitez que je vous envoie une information lorsqu'il sera finalisé, n'hésitez pas à me laisser un message.



Mon parcours professionnel est pluriel, le fil conducteur est l'intéret pour l'Autre. Cet intéret se décline dans mes différentes formations et emplois occupés : Consultante pour les acteurs du tourisme à l'étranger, organisatrice de séjours diversifiés, anthropologue, formatrice, éducatrice spécialisée...

Ma formation de manageur de projets m'outille pour mettre en oeuvre et accompagner des projets dans ces secteurs d'activités où j'ai une expertise reconnue.







Mes compétences :

Recherche

Formateur

Social

Anthropologie

Tourisme

Maroc